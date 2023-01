Emergenza tempeste in California, fiumi di fango minacciano Montecito | VIDEO

MeteoWeb

E’ emergenza maltempo in California, a seguito di piogge torrenziali a forti venti che stanno causando allagamenti e frane in diverse zone, tanto da aver già causato morti e danni a abitazioni e edifici. Ordini di evacuazione sono stati emanati in diverse contee, in particolare nell’area di Santa Barbara. Ai residenti non coinvolti dalle evacuazioni è stato chiesto di non uscire di casa e di rifugiarsi nei piani più alti delle abitazioni. Ieri il presidente Joe Biden ha dichiarato lo stato d’emergenza in risposta alle devastanti tempeste che assediano lo Stato occidentale da settimane.

Anche Montecito, la cittadina californiana scelta come residenza da molte star, è stata evacuata per l’ondata eccezionale di maltempo, che minaccia 20 cm di pioggia in 24 ore, col rischio di frane.

L’ordine di evacuazione è arrivato nel quinto anniversario della frana che ha ucciso 23 persone e distrutto più di 100 case a Montecito.

Il bilancio delle vittime dell’inesorabile serie di tempeste è salito da 12 a 14 lunedì, dopo che due persone sono morte a causa della caduta di alberi, hanno riferito i funzionari statali.

Il National Weather Service ha riportato tassi di pioggia 2,5 cm all’ora, con forti acquazzoni previsti per tutta la notte nell’area di Montecito, dove le strade si snodano lungo pendii boscosi costellati da grandi case.

Lungo la costa, nella contea di Santa Cruz sono stati emessi ordini di evacuazione per circa 32mila residenti che vivono vicino a fiumi e torrenti in piena. Il fiume San Lorenzo è in piena e le riprese dei droni hanno mostrato numerose case immerse in acque fangose.

Nel Nord della California, diversi distretti hanno chiuso le scuole e più di 35mila utenze sono rimaste senza elettricità a Sacramento, in calo rispetto agli oltre 350mila del giorno prima, dopo che raffiche di 97 km/h hanno fatto cadere maestosi alberi sulle linee elettriche, secondo il Sacramento Municipal Utility District.

Il National Weather Service ha lanciato un’allerta meteo per una serie inarrestabile di fiumi atmosferici, lunghi pennacchi di umidità che si estendono nel Pacifico che possono far cadere quantità eccezionali di pioggia e neve. Le precipitazioni previste per i prossimi due giorni arrivano dopo che le tempeste della scorsa settimana hanno provocato diffusi blackout, allagato le strade e colpito la costa con gravi danni.