Maltempo Toscana: fiume Ombrone a 8 metri a Buonconvento | FOTO

Il Presidente della Toscana Eugenio Giani ha segnalato sui suoi social che a causa delle piogge, il fiume Ombrone è “oltre il secondo livello a Buonconvento (Siena)”, “in poche ore ha raggiunto quasi otto metri“. Sempre nel quadrante della Toscana Sud Est, ma nell’area di Arezzo, Giani riporta di allagamenti nel territorio di Monte San Savino, con interventi in corso della Protezione Civile, e il torrente Esse a Foiano della Chiana oltre il secondo livello di guardia.

Il fiume Ombrone ha raggiunto il picco di piena a Buonconvento (Siena) senza provocare danni e lentamente ha iniziato a defluire nelle ultime ore. Dal primo pomeriggio non piove più nel Senese anche se proseguono senza sosta i monitoraggi dei livelli da parte dei tecnici comunali. E’ quanto si apprende dal Comune. “Gli attuali livelli del fiume – spiega il sindaco di Buonconvento Riccardo Conti, che da questa mattina monitora la situazione – non creano particolari conseguenze, anche se l’attenzione rimane alta in base a come evolveranno le condizioni meteo nelle prossime ore“. Pochi i disagi registrati nel comune senese e che hanno riguardato in particolare la chiusura di due strade sulla viabilità secondaria per motivi di sicurezza. Nessun allagamento o danno si è registrato, invece, nel centro urbano e lungo la viabilità principale. Secondo quanto riferito dai Vigili del Fuoco ad Asciano (Siena), a causa delle forti piogge, in mattinata, le strade erano allagate. La situazione è poi tornata alla normalità con il defluire delle acque.

