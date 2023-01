Maltempo Toscana, Giani: “allagamenti e crolli, livello dei corsi d’acqua in calo”

MeteoWeb

“Il livello dei corsi d’acqua è ora in diminuzione in tutta la Toscana, l’Ombrone pistoiese e il Bisenzio sono scesi sotto il secondo livello di guardia“: lo ha comunicato sui social il presidente della Regione Eugenio Giani, informando inoltre che sono in corso “interventi del sistema di Protezione civile e vigili del fuoco a causa delle forti piogge per alcuni allagamenti, alberi abbattuti e crolli di muri di contenimento in particolare a Vaiano, Prato e Calenzano“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: