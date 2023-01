Maltempo in Toscana: temporali e vento forte nella notte, crolla muro del cimitero di Figline | FOTO

MeteoWeb

L’intensa perturbazione atlantica che si è abbattuta ieri sul Nord/Ovest si sposta oggi sul resto d’Italia, con piogge anche intense e temporali in Friuli Venezia Giulia, sulle regioni del basso Tirreno e in Sicilia.

Nella notte violente precipitazioni hanno interessato la Toscana: forti temporali, vento e pioggia hanno colpito soprattutto le province di Massa Carrara, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze. Il livello di diversi fiumi si è innalzato, in alcuni casi sopra i livelli di guardia. “Circa 30 mm di pioggia caduti in meno di un’ora in varie zone della provincia di Pistoia. Per questo l’Ombrone pistoiese si è ingrossato in poco tempo superando il secondo livello di guardia a 2,8 metri a Pontelungo. Adesso la perturbazione si sta spostando su Prato e Firenze,” ha comunicato nella notte sui profili social il presidente della Toscana Eugenio Giani.

A causa del maltempo che si è abbattuto sulla provincia di Prato, dalle 2 della scorsa notte le squadre dei vigili del fuoco sono intervenute per danni d’acqua, alberi abbattuti e crolli di muri di contenimento. Un muro di contenimento sulla Strada regionale 325 nel comune di Vernio è crollato ed ha parzialmente invaso la carreggiata per la quale si è reso necessario chiudere un senso di marcia. Un altro muro di contenimento è crollato presso il cimitero dell’abitato di Figline, invadendo la strada. Nel crollo alcune tombe sono rimaste danneggiate. Fino nella provincia pratese sono circa 20 gli interventi conclusi dai vigili del fuoco. I pompieri del distaccamento di Calenzano sono intervenuti alle ore 3:15 per liberare tre autovetture rimaste ferme nel sottopasso allagato in via Caponnetto nel comune di Calenzano (Firenze).

A causa del forte vento di Libeccio, che soffia da stamani con raffiche di 25/30 nodi, è saltato il traghetto che collega il porto di Livorno all’isola di Capraia. Regolari invece gli altri traffici marittimi nel porto, anche se con qualche rallentamento per le grandi navi. Secondo le previsioni le raffiche di vento dovrebbero rimanere costanti fino a metà pomeriggio, quando invece è previsto un calo.

