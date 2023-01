Maltempo Umbria: allagati garage e sottopassi, diversi interventi in provincia di Perugia

MeteoWeb

Piogge intense nelle scorse ore hanno colpito l’Umbria, a causa del passaggio di una perturbazione: sono al momento 19 gli interventi dei vigili del fuoco nella regione. Diversi gli interventi per allagamenti di garage e sottopassi, al momento senza alcun pericolo per le persone, in particolare a Foligno, Vesca, S. Giovanni Profiamma e a Marsciano.

In un poco più di un’ora stamattina sono caduti circa 40 mm di pioggia tra Foligno, Montefalco e Bevagna, con precipitazioni più contenute invece a Spoleto.

