Maltempo Umbria: fiumi esondati e allagamenti in vari centri, il punto della situazione

I principali fiumi dell’Umbria, a causa del maltempo delle ultime ore, hanno raggiunto le soglie critiche. In particolare, il fiume Nera a Vallo di Nera e il Tevere a Deruta. A Ferentillo, Sant’Anatolia, Scheggino, Montefranco, Arrone dove sono stati segnalati piccoli allagamenti, risolti con i mezzi dei Comuni, ed estese aree agricole allagate nella zona di Ferentillo. Allagamenti per la piena del Tevere si sono registrati anche a Deruta e Marsciano. Allagata la strada provinciale 408 a Bettona. Rotto un argine destro del torrente Chiona, nel comune di Cannara in località Fosso del Passo della Paglia. La strada Budino-Limiti, che era allagata, è stata liberata con l’intervento del Consorzio di bonifica. Risultano attualmente interessati dall’esondazione solo campi. Segnalata anche la fuoriuscita del fiume Topino a valle di Cannara, con allagate zone agricole in destra e sinistra idraulica.

Ulteriori problematiche, riferisce la Regione, sono dovute alla fuoriuscita del Menotre con allagamento di zone agricole, all’allagamento della strada vicino a Ponte Nuovo di Torgiano. Sommerso dall’acqua un tratto di strada e il ponte in località Campo Gara nel comune di Umbertide.

Maltempo Umbria, Melasecche: “al momento nessuna situazione di pericolo”

“Il maltempo che ha interessato nelle ultime ore l’Umbria non fa registrare al momento condizioni di pericolo per le persone. La situazione è sotto controllo, con il costante monitoraggio e lo svolgimento degli interventi necessari in coordinamento 24 ore su 24 fra uffici regionali, Comuni e gli altri enti competenti“. È quanto comunica l’assessore regionale alla Protezione Civile, Enrico Melasecche. “Ho parlato personalmente con i sindaci che mi hanno chiamato segnalando situazioni specifiche – sottolinea – che ho immediatamente sottoposto ai tecnici che attualmente sono attivi in varie aree della regione particolarmente interessate da alcune esondazioni, da ponti su cui concentrare particolari attenzioni, da frane che continuano a verificarsi sistematicamente in un territorio in gran parte collinare, e quindi sotto questo aspetto fragile”.

“Una problematica che, insieme al Presidente Tesei, abbiamo sottoposto ieri al Ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Nel corso di un colloquio franco, gli abbiamo esposto vari problemi della nostra regione, traendone spunti molto positivi, di cui lo ringraziamo in modo particolare”.

Fin dalla notte scorsa, a seguito dell’emissione del documento di allerta “codice giallo”, i tecnici del Centro funzionale della Protezione Civile della Regione hanno monitorato l’evoluzione della situazione attraverso i dati di pluviometri e idrometri. Sono stati attivati anche i presidi idraulici per un monitoraggio visivo lungo i corsi d’acqua con i tecnici del Servizio idraulico e dei consorzi di bonifica.

