Maltempo Veneto: nevicate a Campogrosso, sull’Altopiano di Asiago e sulle Dolomiti, 25 cm in quota

MeteoWeb

La perturbazione che ha interessato il Nord Italia nel fine settimana, i cui effetti sono proseguiti anche nella notte, ha portato nevicate sull’Altopiano di Asiago (Vicenza) e sul resto della montagna vicentina. Le precipitazioni nevose hanno interessato le zone sopra i 1300 metri dove sono caduti dai 20 ai 25 cm. A Cima Campomolon, 1.700 metri di quota, la nevicata ha raggiunto un accumulo di 30 cm. Nel Vicentino le nevicate hanno interessato anche le montagne di Campogrosso (sopra Recoaro Terme), il Pasubio e Cima Grappa.

Nuove nevicate anche nelle Dolomiti, con buoni apporti in quota, circa 25 centimetri di accumulo nelle aree dai 2.000 metri in su. Secondo le rilevazioni Arpav, a Cortina d’Ampezzo la neve fresca nelle ultime 24 ore ha raggiunto i 15 cm, per un totale al suolo di quasi 30 cm. La nevicata è stata più consistente nei comprensori sciistici in quota, come Ra Valles, 25 cm, o Col dei Baldi (25 cm), sopra Alleghe.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: