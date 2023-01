Maltempo, nel Vicentino la neve è arrivata anche in pianura

MeteoWeb

La neve che nei giorni scorsi si è posata sulle montagne, oggi ha raggiunto anche la pianura della provincia di Vicenza. Fiocchi hanno imbiancato Schio e altri centri della Pedemontana, alle pendici dell’Altopiano di Asiago, mentre a Vicenza la neve ha iniziato a cadere intorno alle 13, con un calo termico di circa 3°C in circa un’ora. Dalla tarda mattinata nevica anche sull’Altopiano dei Sette Comuni e nel resto della montagna berica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: