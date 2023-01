Perseverance avvista il suo compagno di viaggio tra le dune di Marte

MeteoWeb

Perseverance ha individuato il suo compagno di viaggio robotico tra le dune di Marte. Il rover della NASA delle dimensioni di un’auto ha scattato di recente una foto dell’elicottero Ingenuity mentre il velivolo da 1,8 kg si trovava in cima a una duna di sabbia del Pianeta Rosso.

“Il #MarsHelicopter e io siamo più vicini di quanto non fossimo da un po’ di tempo, indovinate chi ho visto riposare su una duna tra un volo e l’altro. Riuscite a credere che Ingenuity si stia preparando per il volo n° 39?” ha scritto il team di Perseverance sull’account Twitter del rover l’11 gennaio. Il piccolo elicottero ha condotto il suo 39° volo marziano proprio mercoledì, coprendo 140 metri di terreno nel corso di quasi 79 secondi. Ad oggi, ha volato su Marte per un totale di 7.830 metri ed è rimasto in volo per più di 64 minuti, secondo il registro di volo della missione.

Ingenuity e Perseverance sono atterrati insieme all’interno del cratere Jezero di Marte nel febbraio 2021. Il cratere largo 45 km ha ospitato un grande lago e un delta fluviale molto tempo fa, e Perseverance sta perlustrando l’area alla ricerca di segni di vita antica su Marte.

Il robot a 6 ruote sta inoltre raccogliendo e immagazzinando decine di campioni per il futuro ritorno sulla Terra. Nelle ultime settimane, Perseverance ha posizionato alcuni campioni in un “deposito” in una zona chiamata Three Forks.

Perseverance ha finora rilasciato 6 dei 10 tubi nel deposito, che funge da “piano B” nel caso in cui il rover non sia in grado di trasportare il materiale verso un futuro lander della NASA entro la fine di questo decennio. Un razzo a bordo del lander lancerà i campioni nell’orbita di Marte, dove verranno prelevati da un veicolo spaziale europeo e riportati sulla Terra. I campioni potrebbero atterrare sulla Terra già nel 2033. I campioni sono doppi: Perseverance conserva a bordo un set perforato dalle stesse rocce bersaglio. Se necessario, due elicotteri simili a Ingenuity che verranno lanciati con il futuro lander voleranno verso Three Forks e afferreranno lì i tubi di campionamento uno per uno.

Ingenuity sta attualmente operando come esploratore per Perseverance, aiutando il team a scegliere i percorsi migliori attraverso l’aspro terreno e a identificare affioramenti promettenti per uno studio approfondito.

Questo lavoro fa parte della missione estesa del velivolo. Poco tempo dopo l’atterraggio, Ingenuity ha superato egregiamente la sua prima campagna di 5 voli, dimostrando che il volo a motore è possibile nella sottile atmosfera marziana.