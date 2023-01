Meteo, eccezionale ondata di gelo verso Cina, Corea e Giappone: allarme clamoroso per Pechino, Tokyo e Seul

MeteoWeb

L’inverno vive la fase clou della stagione e, così come in Europa, anche in Asia si stanno verificando ondate di freddo molto intense. Il grande gelo che da giorni sta attanagliando la Siberia orientale con temperature che hanno battuto i record storici, fino ad oltre -62°C, si sta iniziando ad estendere in modo lento e graduale verso Sud, coinvolgendo anche la Cina.

Proprio nel Nord/Est della Cina ieri la temperatura è piombata fino a -46,3°C nel villaggio di Beihong, a -44,2°C a Tulihe e a -43,7°C a Beijicun, tra le province di Heilongjiang e della Mongolia interna.

Tuttavia questa situazione è ancora particolarmente tranquilla rispetto a ciò che si prospetta per l’estremo oriente asiatico nei prossimi dieci giorni. Due grandi ondate di gelo siberiano, infatti, piomberanno verso Sud coinvolgendo dapprima gran parte della Cina e successivamente anche Corea del Nord, Corea del Sud e Giappone, dove si verificheranno eccezionali nevicate.

Come già accaduto in Europa, anche in quest’area l’anomalia fredda seguirà quella altrettanto intensa di caldo avuta nelle scorse settimane. Le mappe per i prossimi dieci giorni sono a dir poco terribili in modo particolare per l’inizio della prossima settimana e soprattutto per il periodo che va da Lunedì 23 a Giovedì 26 Gennaio. In quei quattro giorni, Pechino potrebbe piombare addirittura a -25°C mentre eccezionali nevicate potranno interessare gran parte del territorio coreano e giapponese, seppellendo Seul e Tokyo con accumuli localmente impressionanti (oltre i 50cm) persino sui litorali a latitudini inferiori a quelle della Sicilia.

Le temperature al suolo previste per i prossimi 10 giorni in Cina, Corea e Giappone

Una situazione particolarmente estrema che monitoreremo con grande attenzione su MeteoWeb, raccontando passo passo ogni momento di quella che si prospetta come una delle ondate di freddo siberiano più grandi della storia per l’estremo oriente tra Cina, Corea e Giappone.