Misteriosa spirale blu nel cielo sopra le Hawaii | FOTO

Una spirale è apparsa nei cieli delle Hawaii lo scorso 18 gennaio. Quel giorno, alle 13:24 ora italiana, SpaceX ha lanciato un satellite GPS per la US Space Force. Poco dopo, il telescopio Subaru ha individuato un’affascinante figura a forma di spirale.

“La spirale sembra essere correlata al lancio di un nuovo satellite da parte dell’azienda SpaceX,” hanno spiegato gli esperti del Subaru Telescope, dell’Osservatorio Astronomico Nazionale del Giappone, pubblicando un’immagine della spirale sopra il telescopio in cima a Maunakea sulla Big Island delle Hawaii.

Secondo il “cittadino scienziato” e localizzatore satellitare Scott Tilley, la posizione della spirale sembrava coincidere con la posizione prevista per il secondo stadio del razzo Falcon 9 nei minuti successivi al lancio. Il primo stadio è rientrato sulla Terra su una nave drone in mare.

Spirali e meduse spaziali

Non è la prima volta che una simile caratteristica circolare e luminosa è stata individuata dopo un lancio di SpaceX. Persone in luoghi distanti come la Nuova Zelanda hanno visto tali figure dopo liftoff di Falcon 9.

Durante le passate apparizioni della spirale, gli osservatori spaziali avevano spiegato che la sagoma si forma quando lo stadio superiore del Falcon 9 scarica il carburante non necessario durante la sua lunga discesa nell’oceano.

“Lo stadio superiore probabilmente ha ruotato sul suo asse più lungo per stabilizzare l’orientamento, da qui la forma a spirale,” ha scritto SpaceWeather.com dopo un lancio nel giugno 2022. “Simili spirali sono state osservate dopo i precedenti lanci di Falcon 9“.

È noto che il Falcon 9 lascia dietro di sé molte figure affascinanti dopo il lancio, come le “meduse spaziali” nel cielo prima dell’alba sopra la Space Coast della Florida. Quelle forme si verificano quando il gas negli ugelli del motore sono a una pressione più alta dell’atmosfera e il gas viene illuminato dalla luce solare, ha spiegato Chris Combs, professore di aerodinamica e ingegneria meccanica presso l’Università del Texas a San Antonio.

SpaceX ha lanciato 5 missioni nei primi 19 giorni del 2023. Se manterrà questo ritmo, la compagnia lancerà 96 razzi entro la fine dell’anno, ma i fattori meteo e tecnici possono sempre indurre ritardi. Nel 2022, SpaceX ha registrato un record di 61 lanci, quasi raddoppiando il record del 2021 di 31 decolli.