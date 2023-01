Spettacolare nascita di una balena grigia di fronte ad una barca di turisti | VIDEO

MeteoWeb

Un gruppo di osservatori di balene al largo di Dana Point, nel sud della California, ha ottenuto un posto in prima fila per uno spettacolo della natura: il parto di una balena grigia. “Ieri pomeriggio abbiamo festeggiato un nuovo anno e un nuovo cucciolo di balenottera!“.

La compagnia turistica Dana Point Dolphin & Whale Watching Safari del Capitano Dave ha condiviso su Facebook il video, che è diventato virale. Il gruppo ha spiegato che l’incontro è stato il primo in oltre 25 anni di osservazione delle balene per l’equipaggio. “Questa è la prima volta per tutti noi“, ha riferito ai presenti l’accompagnatore turistico. “Non l’abbiamo mai visto accadere dal vivo“.

Il legame tra la balena grigia ‘mamma’ e il suo piccolo

Gli spettatori hanno potuto vedere come il legame tra balena ‘mamma’ e il suo cucciolo avvenga istantaneamente. Il neonato ha iniziato a usare le sue abilità di nuoto nel nuovo grande mondo in cui era entrato, mentre scivolava con grazia intorno e sopra sua madre. Lo spettacolo è diventato ancora più affascinante quando la maestosa madre di circa 10 metri sembrava condividere la gioia del suo arrivo con i passeggeri e l’equipaggio della barca. “Ha persino portato il suo cucciolo verso la barca come per mostrare la sua prole e salutare!“, hanno riferito i presenti.

L’incontro con la balena grigia, spiegano i presenti, è stato preceduto dalla vista del sangue nell’acqua. Gli esperti di balene hanno spiegato che “di solito non è un buon segno. Spesso significa che qualcosa non va“. E invece tutto è andato bene. Il capitano della barca, Gary Brighouse, ha descritto come l’umore sia cambiato drasticamente una volta che si sono resi conto del miracolo davanti a loro. “È passato dall’orrore alla pura gioia e stupore – ha detto Brighouse all’Orange County Register -. Mi ha commosso nel profondo”.

Gli esperti hanno notato che non è raro che le balene grigie partoriscano mentre migrano dall’Alaska al Messico. Ma i mammiferi preferiscono partorire una volta che raggiungono le lagune calde e protette della Baja California, in Messico. Qui sono più al sicuro da orche e altri predatori. Le acque calde sono benefiche anche per i neonati che non hanno ancora sviluppato uno spesso strato di grasso per proteggersi. “Ci sono momenti in cui i balenotteri semplicemente non aspettano e nascono durante la migrazione“, ha spiegato il gruppo del tour, definendolo “un incontro che non dimenticheremo mai“.