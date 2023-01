Tra nebbia e foehn sotto l’Anticiclone: a Milano è primavera, a Roma pieno inverno | LIVE

MeteoWeb

Giornata molto particolare oggi sull’Italia per gli ormai ben noti “effetti collaterali” dell’Anticiclone, che determina i più svariati fenomeni locali e orografici nel nostro Paese circondato dal mare. L’alta pressione in pieno inverno si caratterizza per sbalzi termici, formazione di nebbie e foschie ai bassi strati, locali episodi di foehn anche importanti in base alla disposizione dei venti al suolo. In base a questa situazione, spicca il dato meteorologico delle due principali città d’Italia con Milano in piena primavera grazie al cielo sereno e limpido con +14°C, mentre Roma è avvolta dalla nebbia e la temperatura massima non supera i +12°C in centro.

Così oggi fa davvero molto molto caldo in tutto il Nord, dov’è una giornata tipicamente primaverile. Clamorosi i dati della Valle d’Aosta, ma non solo.

Le temperature sono di gran lunga superiori alle medie del periodo anche al Nord/Est nonostante la nebbia. La colonnina di mercurio, infatti, ha raggiunto +19°C ad Aosta, +17°C a Imperia, +16°C a La Spezia, +15°C a Genova, Bergamo, Savona, Cuneo e Biella, +14°C a Milano, Torino, Novara, Como, Varese e Vercelli, +13°C a Bologna, Brescia, Mantova, Ferrara e Modena, +12°C a Pavia, Lodi e Reggio Emilia, +11°C a Verona, Cremona, Vicenza, Verbania, Alessandria, Treviso e Pordenone, +10°C a Venezia, Padova, Trieste, Udine, Piacenza, Casale Monferrato, Asti, Sondrio e Rovereto, +9°C a Trento, Ravenna, Bolzano, Rimini, Cesena e Belluno

La nebbia mantiene invece più freddo il clima al Centro Italia, dove nelle principali città è pieno inverno basti pensare a Roma avvolta dalla nebbia dove la temperatura massima non ha superato i +12 o +13°C, in base alle varie zone della città. Sempre per la nebbia, Pescara si è fermata addirittura a +11°C e Perugia a +10°C. Sbalzi termici che si esaltano nel cuore dell’Appennino, dove passiamo dai +19°C di Arsoli ai +4°C delle Grotte di Stiffe, a pochi chilometri di distanza ed entrambe le località ad altitudine collinare.

Ormai stabilmente mite il clima del Sud con +18°C a Napoli, Palermo, Catania, Reggio Calabria e Trapani, +17°C a Salerno, Messina, Cagliari e Cosenza, +16°C a Bari, Taranto e Lecce. Ma nelle Regioni meridionali è da ormai più di due settimane che splende un tiepido sole indisturbato, tanto che c’è chi ne approfitta per rifarsi la tintarella fuori stagione in spiaggia. Una situazione che cambierà soltanto nei primi giorni della prossima settimana per il veloce transito di una brusca perturbazione proveniente dall’oceano Atlantico.

