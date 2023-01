La diga contiene un mare… di nebbia: l’effetto collaterale dell’anticiclone nelle valli della Svizzera | FOTO

MeteoWeb

Questo lungo periodo di dominio dell’anticiclone in Italia, proprio a ridosso delle festività del Natale e dell’inizio del nuovo anno, oltre a temperature oltre la media e tempo stabile, ha prodotto anche un “effetto collaterale” in molte zone del Paese: la nebbia. Il fenomeno, però, non ha interessato solo l’Italia: affascinanti immagini arrivano anche dalla vicina Svizzera.

Questa mattina nelle vallate sudalpine del Paese elvetico, sono state presenti le nebbie per un’altra giornata grigia sull’area. Le immagini raccolte dai social (vedi gallery scorrevole in alto) mostrano “mari di nebbia” tra i monti della Svizzera. Le immagini sono affascinanti ma quella che cattura di più l’attenzione è senza dubbio quella che mostra una diga, diffusa sui social da MeteoSvizzera. Oltre a fungere da lago artificiale, la diga sembra svolgere anche un’altra funzione: contenere l’enorme “mare di nebbia” sull’area.