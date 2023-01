Neve sull’Appennino Pratese: spazzaneve e spargisale in azione

MeteoWeb

Mezzi spazzaneve e spargisale in azione sulla strada 325 fra la Toscana e l’Emilia Romagna da stamani per le nevicate nel Pratese, in alta Val di Bisenzio a Montepiano. Lo riferisce la Provincia di Prato, sottolineando che il bollettino meteo del Consorzio Lamma prevede domani nevicate a quote collinari (oltre 300-400 metri) con accumuli fino a 5-10cm, per cui è stata emessa un’allerta gialla su tutta la regione.

Gli interventi consistono nello sgombero della neve e nello spargimento di sali disgelanti per favorire l’abbassamento crioscopico a seguito del verificarsi di eventi non programmabili legati ad avverse condizioni meteorologiche. Gli interventi di spalatura vengono attuati non appena il manto nevoso supera lo spessore di 4-5cm.

