La neve regala il volto più bello della Marsica: scenario incantato nel cuore dell’Appennino | FOTO

Bianca come il Lupo Artico che popola le Regioni da cui le masse d’aria che hanno invaso l’Italia in queste ore sono partite, la Neve ha ammantato di bianco la Marsica dopo le bufere di ieri. Ed è uno spettacolo straordinario: anche il Lupo Appenninico, che bianco non è e popola proprio questa zona, in queste ore deve farne i conti.

Lo spettacolo della Neve riesce ad esaltare le bellezze della terra marsicana che è il cuore dell’Appennino, montagna per antonomasia. Le fotografie scattate stamani nel Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise e precisamente nel bacino dell’Alto Sangro tra il borgo medievale di Opi e Villetta Barrea, sono straordinarie. Scattate nella breve pausa concessa dal maltempo questa mattina, raccontano tutta la bellezza del Centro Italia d’inverno. E mai quanto stavolta si confermerà la validità dell’antichissimo proverbio secondo cui “Quando il sol la neve indora, neve. neve e neve ancora“: nella Marsica nevicherà nuovamente stasera e poi, soprattutto, tra Venerdì pomeriggio e Domenica con accumuli eccezionali.

