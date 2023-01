Maltempo Molise, molte località sommerse: blackout e strade interrotte per neve | FOTO

MeteoWeb

La neve abbondante che sta cadendo in Molise sta provocando tanti disagi, come blackout e strade chiuse. La neve ha appesantito i cavi dell’elettricità che, in alcune aree della regione, si sono spezzati, provocando lunghi blackout in molte località. È in corso un vertice della Protezione Civile per la situazione di Campitello Matese, località sciistica del Comune di San Massimo (Campobasso), che registra pesanti criticità legata ai blackout e alla viabilità. La SP106 è interdetta alla circolazione e gli ospiti delle strutture ricettive non possono lasciare la stazione sciistica. In queste ore continuano gli interventi per liberare la sede stradale dove si sono accumulate tre slavine staccatesi dalla montagna.

Situazione critica anche a Castelmauro, sepolta da oltre 80cm di neve (vedi foto della gallery scorrevole in alto). Ci sono volute ore per liberare la parte più alta dal paese dalla neve che ostruiva le strade. Il sindaco Flavio Boccardo ha ordinato lo stato di emergenza. “Alcune linee telefoniche sono fuori uso, zone e contrade sono senza energia elettrica e irraggiungibili, la parte alta del paese (Foltarella) è irraggiungibile con i mezzi meccanici, chiedo a tutti i cittadini di collaborare alla pulizia neve e di collaborare con i cittadini anziani che necessitano di acquistare viveri e medicinali“, scrive il sindaco.

A Cantalupo nel Sannio, il municipio e intere borgate sono al buio e senza riscaldamento. Il sindaco Achille Caranci ha chiesto l’intervento della Prefettura di Isernia: “da 15 ore diverse borgate anche la sede comunale sono prive di elettricità senza che si sappia un’informazione certa sulle tempistiche di ripristino“, si legge nella nota. Il sindaco ha chiesto di intervenire con ogni mezzo e risorsa necessaria per ripristinare la situazione di normalità.

Maltempo: sospesa la circolazione dei treni sulla linea Termoli-Campobasso

Resta sospesa fino alla mattina di lunedì 23 gennaio la circolazione ferroviaria sulla linea Campobasso-Termoli, interrotta dalle 6, a causa delle abbondanti nevicate che stanno interessando la regione. Rete Ferroviaria Italiana ha attivato i presidi operativi per il monitoraggio della linea. I tecnici potranno effettuare le operazioni di ricognizione dell’infrastruttura per la riattivazione della circolazione ferroviaria solo al termine delle precipitazioni nevose in corso. Attivato il servizio con bus sostitutivi, che sarà disponibile in relazione alla percorribilità delle strade. Maggiori dettagli sul programma completo di modifiche alla circolazione dei treni saranno disponibili nelle stazioni e nella sezione Infomobilità dei canali informativi di RFI e Trenitalia.

Calcio, rinviata Campobasso-Castel Di Sangro causa maltempo

A causa del maltempo delle ultime ore, non si giocherà la partita di calcio tra Campobasso e Castel Di Sangro valevole per la 18/a giornata del campionato di Eccellenza. La partita, che era in programma domani, domenica 22 gennaio, allo stadio di Selva Piana, è stata rinviata perché sul campo di calcio ci sono quasi 30 centimetri di neve. La Lega ha deciso che la gara sarà recuperata mercoledì prossimo, 25 gennaio, alle 15.

