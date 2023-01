Neve Molise, sindaco investito da una slavina: “salvo per miracolo”

MeteoWeb

Con le intense nevicate di questi giorni, aumenta il pericolo valanghe sull’Appennino, al punto che anche la Protezione Civile invita a prestare attenzione. Una delle tre slavine che si sono staccate dalla montagna di Campitello Matese, in Molise, ha coinvolto anche il sindaco di San Massimo, Alfonso Leggieri. La slavina ha seppellito la parte anteriore della sua auto con dentro lui e un’altra persona. Leggieri è riuscito a scendere dal veicolo, mettendo se stesso e il passeggero in sicurezza, in attesa dei soccorsi della Prefettura.

“Sono salvo per miracolo, pensavo di non uscirne vivo. È stata una esperienza bruttissima”, ha detto Leggieri. Il sindaco stava facendo un sopralluogo per la situazione critica sulla provinciale 106, la strada della stazione sciistica di Campitello Matese chiusa oggi su ordine del Prefetto di Campobasso per ragioni di sicurezza. “Il Prefetto ha decretato la proroga del divieto di transito sulla SP106, dalle ore 9.00 del 21.01.2023 e fino alle ore 9.00 del 22.01.2023, di ogni categoria di veicolo, ad eccezione di quelli adibiti a servizi di soccorso e di protezione civile, compresi quelli che trasportano sale, carburanti liquidi e combustibili gassosi per le esigenze connesse all’emergenza in atto“, si legge nella nota prefettizia.

Oggi pomeriggio si è svolto un summit tra il sindaco Leggieri e il prefetto Michela Latturo perché il comune di San Massimo sta vivendo una situazione molto difficile, e in diverse abitazioni manca la corrente elettrica.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: