Neve in Molise: Larino, Santacroce di Magliano, Bonefro coperti dalla coltre bianca, strade interrotte

Neve abbondante nell’area frentana con Larino, Santacroce di Magliano, Bonefro e paesi vicini coperti dalla coltre bianca. Numerosi i disagi per gli automobilisti e residenti a causa del maltempo: diverse le auto rimaste in panne e gli alberi caduti sulla sede stradale. Interrotta la strada di collegamento tra Bonefro e Santacroce di Magliano (Campobasso) dove sono intervenuti i Vigili del Fuoco per riaprire l’arteria viaria al transito. Il piano neve è scattato con i mezzi spazzaneve intervenuti, ma i disagi sono numerosi. Tante le richieste di soccorso ai pompieri del paese da parte di automobilisti rimasti in panne vicino Bonefro e per arbusti caduti sulla strada. Black-out a San Giacomo degli Schiavoni (Campobasso) dove sono al lavoro i tecnici dell’Enel per ripristinare il servizio.

