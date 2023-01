Neve in riva al mare, Ponza si risveglia così | FOTO

MeteoWeb

Risveglio suggestivo a Ponza dopo il crollo delle temperature: questa mattina la neve ha imbiancato l’isola e le sue spiagge, strade e auto, creando scorci mozzafiato. Non si segnano al momento disagi o criticità. La temperatura è crollata agli attuali +3,9°C.

Altro fenomeno meteorologico estremo sull’isola che Venerdì era stata colpita in pieno dal Ciclone Polare sul Tirreno con raffiche di 113km/h che avevano provocato gravi danni.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: