Neve: soccorse 15 auto bloccate nella notte nel Parco del Pollino

Quindici autovetture, che ospitavano circa 40 persone, fra le quali alcuni bambini, sono rimaste bloccate dalla neve, la scorsa notte, nell’area del Parco nazionale del Pollino e sono tornate in marcia dopo l’intervento dei Carabinieri che operano nel Parco e di uno spartineve. La colonna di auto era bloccata a causa della rottura delle catene antineve capitata alle prime due vetture: i Carabinieri e lo spartineve, al termine di un lavoro durato circa tre ore, hanno consentito alle vetture di riprendere il viaggio.

Neve: aperte da domani le piste di sci a Lorica

Buone notizie per gli amanti degli sport invernali dopo le abbondanti nevicate delle ultime ore sull’altipiano silano: aprono da domani, infatti, le piste da sci di Rientro e di Cavaliere a Lorica. Si sono conclusi, fanno sapere dalle Ferrovie della Calabria, ente gestore degli impianti, i lavori di battitura e messa in sicurezza della Pista di Rientro e di quella del Cavaliere, che potranno così accogliere tutti gli amanti dello sci. Gli impianti di risalita della località turistica silana, già in funzione dallo scorso 10 dicembre, saranno aperti tutti i giorni dalle 9 alle 16.

