Neve forte, lo straordinario spettacolo di Campobasso nella tormenta della notte | FOTO

A Campobasso la neve non è certo un evento raro o insolito. Anzi, nei giorni scorsi su MeteoWeb abbiamo evidenziato l’eccezionalità del caldo anomalo di questo Gennaio, in cui fino a stasera la città molisana non era mai scesa neanche una volta sottozero (!) e nei giorni scorsi aveva raggiunto addirittura i +14°C. Quello di stasera potrebbe essere un semplice ritorno alla normalità invernale, se non fosse che è solo l’inizio di una grande nevicata che continuerà per tutto il weekend.

Complessivamente a Campobasso ci aspettiamo ben oltre 50cm di coltre bianca già domattina, dopo le tormente di questa notte. La città, intanto, è già un grande spettacolo. Ribadendo l’invito alla massima prudenza e al continuo monitoraggio della situazione meteorologica, rinnoviamo l’indicazione delle nostre pagine del nowcasting da cui è possibile seguire l’evoluzione meteorologica minuto per minuto: