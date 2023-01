Tempesta invernale su Toronto: la neve paralizza strade e trasporti | FOTO

MeteoWeb

Tra ieri e oggi, giovedì 26 gennaio, una tempesta invernale ha portato forti nevicate e pioggia gelata a Toronto, in Canada, lasciando una scia di voli cancellati, strade scivolose e incidenti d’auto. Environment Canada ha dichiarato che 10 centimetri di neve sono caduti all’aeroporto internazionale Pearson di Toronto tra le 11:00 e le 20:00 di mercoledì 25 gennaio. L’agenzia meteorologica federale ha dichiarato che 15 centimetri sono stati segnalati a Brampton, 16 centimetri a Oakville e 15 centimetri a Whitby nello stesso periodo di tempo.

“È stato un evento significativo. Ha coperto un’area piuttosto vasta, da Windsor a Ottawa“, ha detto a CBC Toronto Yoseph Mengesha, meteorologo di Environment Canada.

Centinaia di voli cancellati e tanti incidenti stradali

L’aeroporto di Pearson ha riferito sul suo sito web che oltre il 26% delle partenze e oltre il 27% degli arrivi sono stati cancellati dalle compagnie aeree nella giornata di mercoledì 25 gennaio.

Secondo la Polizia provinciale dell’Ontario, spazzaneve e spargisale erano operativi, ma le difficili condizioni hanno portato a numerosi incidenti sulle strade. “Abbiamo davvero problemi in tutta la Greater Toronto Area”, ha scritto il sergente Kerry Schmidt su Twitter. Schmidt ha riferito che mercoledì sera un camion da trasporto si è schiantato sull’autostrada 400 in direzione sud, vicino a King Road, bloccando tre corsie di sinistra.

La Polizia di Toronto ha segnalato decine di incidenti minori e ha esortato i conducenti a rallentare, usare maggiore cautela e considerare più tempo per raggiungere le loro destinazioni. La Polizia ha chiesto a tutti di restare a casa se possibile, a meno che non si tratti di un’emergenza. Anche il Premier dell’Ontario Doug Ford ha esortato le persone a rimanere a casa, scrivendo su Twitter: “si prega di evitare di guidare a meno che non sia assolutamente necessario”.