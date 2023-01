Neve in Valmarecchia, ancora interrotte le linee telefoniche ed elettriche

MeteoWeb

Situazione meteo in miglioramento ma ancora disagi nell’entroterra romagnolo dopo le abbondanti nevicate dei giorni scorsi che hanno provocato la caduta di molte piante e danni ai cavi della corrente elettrica. In Valmarecchia, a San Leo, sono interrotte le linee telefoniche e quelle elettriche, con un metro di neve sul terreno. “Ora la situazione è sotto controllo, gli spazzaneve hanno sempre lavorato notte e giorno, ma la neve pesante ha provocato danni alle piante, quindi alla rete elettrica. Si stanno tutti impegnando al massimo,” ha spiegato l’assessore comunale all’Agricoltura Valentina Guerra. “La situazione più critica è nelle frazioni perché le strade sono state ridotte, ma entro la giornata di oggi, se non ci sono nuove precipitazioni, contiamo di ripristinare anche la situazione nelle frazioni“.

