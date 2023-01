Fitte nevicate in corso nel Viterbese: manto bianco ricopre la Tuscia | VIDEO

MeteoWeb

Fitte nevicate in corso dalla notte nel Viterbese: i fiocchi stanno cadendo in particolare su parte dell’area settentrionale della provincia di Viterbo e sulla strada Cimina, che collega la città capoluogo al Sud della provincia. Sono stati attivati i mezzi spargisale, che stanno operando assieme ai mezzi spazzaneve.

Intorno alle 4 ha iniziato a nevicare nella zona Nord della Tuscia, in particolare a Vallerano, Latera, Onano, Acquapendente Valentano, e soprattutto sulla Cimina dove la neve ha creato un manto bianco e un camion ha avuto difficoltà nella circolazione.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: