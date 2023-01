La città di New York senza neve da quasi un anno: è record dal 1973

MeteoWeb

Dov’è la neve? Nella città di New York se lo chiedono in tanti quest’anno. Nella Grande Mela, infatti, non nevica da 326 giorni, sostengono i meteorologi, e così, domenica 29 gennaio, la città ha battuto il record per il più lungo inizio di inverno senza neve, secondo il National Weather Service (NWS). Il record precedente era stato stabilito nell’inverno del 1973, quando non nevicò fino al 29 gennaio. Le registrazioni delle nevicate dell’agenzia risalgono al 1869.

La città riceve spesso la prima nevicata entro la metà di dicembre, secondo l’agenzia. Ma al posto della neve questo inverno, ci sono state molte piogge.

Anche altre città della costa orientale stanno stabilendo record per inverni senza neve, tra cui Baltimora, Filadelfia e Washington D.C., secondo il National Weather Service.

I meteorologi dicono che non c’è un motivo particolare per cui la neve non sia arrivata a New York quest’inverno. “Semplicemente non siamo stati in un pattern favorevole quest’anno“, ha detto James Tomasini, meteorologo del National Weather Service di New York. Ha aggiunto che lo scorso inverno ha nevicato alla vigilia di Natale. Ci sono state tracce di neve nell’area di New York quest’inverno, ha detto Tomasini. Tuttavia, i fiocchi non sono stati sufficienti per essere considerati una nevicata misurabile, che secondo i meteorologi è di almeno 0,2cm.

Alcune parti dello stato di New York, invece, sono state colpite duramente questo inverno. Una feroce tempesta invernale nel periodo natalizio a Buffalo è stata responsabile della morte di decine di persone e di un grande caos nell’area.