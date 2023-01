Inizia la nuova ondata di maltempo al Sud: freddo, piogge e temporali in Sardegna nella notte | LIVE

MeteoWeb

E’ iniziata la nuova ondata di maltempo che per tutta la settimana insisterà al Centro/Sud Italia: forti piogge e temporali stanno colpendo la Sardegna, con intense fulminazioni nel golfo di Orosei. Le precipitazioni sono diffuse su gran parte del territorio regionale, e fa freddo con temperature tipicamente invernali. A Cagliari piove con appena +6°C e la neve cade copiosa nelle zone interne oltre i 600 metri di altitudine.

In serata forti piogge hanno colpito anche la Sicilia, specie catanese e agrigentino: è l’inizio del nuovo peggioramento dovuto alla goccia fredda persistente nel Mediterraneo centro-occidentale che a metà settimana darà vita a una nuova ciclogenesi sul mar Jonio, alimentando forte maltempo su tutto il Centro/Sud almeno fino a domenica, con piogge abbondanti, violenti temporali, grandinate e tanta neve sui rilievi fino a quote collinari. Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: