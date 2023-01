Maltempo, spiaggia del Sud Sardegna ricoperta di bianco | FOTO

MeteoWeb

Nei giorni scorsi, la neve è arrivata fin sulle coste in Sardegna ma ad imbiancare la spiaggia di Solanas, nel Sud Sardegna, non sono stati fiocchi di neve. La spiaggia è diventata candida nella tarda mattinata dopo una intensa grandinata. L’effetto è spettacolare: la spiaggia sembra coperta di neve.

Le foto della gallery scorrevole in alto mostrano uno scenario raro di fronte al mare dell’isola, che ricorda la nevicata del 1986 nel Cagliaritano. “Non si tratta di neve”, precisa il meteorologo di Rai Sardegna Matteo Tidili, spiegando che l’effetto ‘neve’ si deve a “un’intensa grandinata che si è abbattuta sulla costa sud orientale tra le 12 e le 12.30″.

Altre foto e video della spiaggia e anche della litoranea – imbiancata – che da Solanas porta a Villasimius sono state diffuse da Lorenzo Busilacchi, che si è trovato sotto “una bufera di grandine, quasi come grandine”. “Volevo fotografare i fulmini“, ha raccontato all’AGI, “così mi sono fermato prima di Capo Carbonara”. E, invece, si è imbattuto nella spiaggia ricoperta da un fitto strato di grandine. “Ho scattato dall’alto camminando sul ghiaccio sulla strada”.

