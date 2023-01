Nuovo bersaglio spaziale per l’epica missione Lucy

MeteoWeb

La missione di esplorazione degli asteroidi troiani di Giove della NASA visiterà un’ulteriore roccia spaziale, portando il totale a 10. Il 24 gennaio, il team della missione Lucy ha aggiunto ufficialmente l’asteroide della fascia principale 1999 VD57 all’elenco degli obiettivi nel Sistema Solare esterno.

“Ci sono milioni di asteroidi nella fascia principale,” ha dichiarato Raphael Marschall, collaboratore della missione presso l’Osservatorio di Nizza in Francia, che ha identificato l’asteroide 1999 VD57 come oggetto di particolare interesse per la sonda. “Questo asteroide si è davvero distinto. La traiettoria di Lucy come originariamente progettata la porterà entro 64.400 km dall’asteroide, almeno 3 volte più vicino del successivo asteroide più vicino“.

La missione di Lucy

Lucy è stata lanciata nell’ottobre 2021 ed è impegnata in una missione di 12 anni per visitare 2 serie separate di asteroidi troiani di Giove, che orbitano attorno al Sole davanti e dietro al gigantesco pianeta gassoso, raggiungendo questi gruppi rispettivamente nel 2027 e nel 2033.

L’asteroide 1999 VD57 è un asteroide di tipo S, o pietroso, con il nome provvisorio Dinkinesh, ha spiegato Hal Levison, ricercatore principale di Lucy e scienziato planetario presso il Southwest Research Institute in Colorado. L’asteroide non è stato identificato come bersaglio in precedenza perché è estremamente piccolo, secondo il team, ma la sua presenza ora offre alla missione un’utile opportunità per condurre una prova generale extra per gli obiettivi futuri.

La traiettoria originale di Lucy l’avrebbe portata entro 64.400 km dall’asteroide di 700 metri di diametro, ma una serie di piccole manovre a partire da maggio consentirà alla navicella di avvicinarsi molto di più, arrivando a circa 450 km il 1° novembre.

Il flyby fornirà al team una prima opportunità di testare le Terminal Tracking Cameras (T2CAM), che il veicolo spaziale utilizzerà principalmente per individuare e tracciare automaticamente gli asteroidi durante i flyby e assicurarsi che gli altri strumenti di Lucy siano puntati nella giusta direzione.

Lucy ha già fotografato la Luna quando ha effettuato il primo dei tre passaggi ravvicinati della Terra che consentiranno il suo viaggio verso Giove. Il team della missione ha anche recentemente annunciato di aver sospeso i tentativi di dispiegamento di uno dei pannelli solari del veicolo spaziale, lasciandolo dispiegato al 98%. Il team è fiducioso che questa parte mancante non avrà alcun impatto sulla missione.

Il primo incontro con una roccia spaziale era precedentemente previsto nel 2025, cioè il sorvolo dell’asteroide della fascia principale 52246 Donaldjohanson, dal nome del paleontologo che scoprì il fossile Lucy, che a sua volta ha ispirato il nome della missione della NASA.