Nuovo record di caldo in Europa: temperatura incredibile oggi a Cipro

Nuovo record di caldo oggi nell’estremità orientale dell’Europa, dopo quelli stravolti nei giorni scorsi in Romania, Bulgaria, Moldavia, Ucraina, Russia e Turchia. Stavolta il nuovo record nazionale è quello di Cipro, dove la stazione meteorologica di Tepak ha raggiunto in mattinata i +25,5°C e poi si è mantenuta sempre oltre i +20°C per tutto il giorno grazie al venti di fohn discendenti dai monti Trodos. Mai nella storia di Cipro alcuna località dell’isola aveva registrato così tanto caldo nel mese di Gennaio.