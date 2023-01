Ovindoli, la nevicata si intensifica nella notte: le FOTO in diretta

MeteoWeb

Ovindoli questa notte è uno spettacolo straordinario. Dopo una prima metà di inverno tra le più calde e secche della storia, finalmente oggi è arrivata la neve nella località turistica aquilana situata nel cuore dell’Appennino, a 1.375 metri di altitudine, in Abruzzo. L’accumulo ha ormai superato i 35cm di neve e continua a nevicare intensamente.

E la neve continuerà a cadere anche nelle prossime ore e nei prossimi giorni, a tratti in modo ancor più intenso in modo particolare nel weekend, come avremo modo di approfondire nelle previsioni meteo delle prossime ore. Intanto domani ad Ovindoli aprono per la prima volta in stagione gli impianti sciistici.

La nevicata in diretta dalle webcam

