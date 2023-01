Pagare i cittadini per vaccinarsi contro il Covid: lo studio che ‘consiglia’ ai governi come comportarsi

MeteoWeb

Pagare le persone per farsi vaccinare contro il Covid-19 non porta a conseguenze comportamentali negative. E’ questa la conclusione di uno studio sul comportamento umano apparso su Nature. Questa scoperta potrebbe influire sulle scelte politiche, soprattutto in un’ottica di incentivi finanziari per stimolare gli individui a vaccinarsi.

Gli incentivi finanziari vengono utilizzati per catalizzare il cambiamento del comportamento in molte situazioni. Sono utili ad esempio ad incoraggiare le persone a donare il sangue o partecipare a studi clinici. La pratica può innescare un cambiamento di comportamento iniziale. Secondo alcuni scienziati e responsabili politici, però, l’uso di incentivi finanziari potrebbe causare conseguenze indesiderate a lungo termine.

Le preoccupazioni riguardano, ad esempio, il fatto che la pratica possa erodere le motivazioni prosociali, diminuire la sicurezza e la fiducia percepite e indurre le persone a ridurre i comportamenti sani dopo l’interruzione del pagamenti. Non è però semplice misurare le conseguenze indesiderate degli incentivi finanziari.

Lo studio

In uno studio che ha coinvolto più di 5.000 persone in Svezia, Florian Schneider, Pol Campos-Mercade, Armando Meier e colleghi hanno dimostrato che pagare le persone per sottoporsi alla prima dose di vaccino Covid-19 non ha influenzato i tempi o la probabilità che gli stessi decidessero di sottoporsi a richiamo senza ricevere alcun compenso. Non vi è inoltre alcun effetto negativo sul loro senso di responsabilità civica, sulla fiducia nei fornitori di vaccini o sulla percezione della sicurezza e dell’efficacia delle vaccinazioni stesse.

Secondo i ricercatori, dunque, modesti incentivi finanziari per convincere i cittadini a vaccinarsi possono essere una soluzione praticabile per le autorità.