Tre astronauti “bloccati” sulla ISS, un record della NASA potrebbe essere infranto

Tre astronauti potrebbero rimanere in orbita per il doppio del tempo inizialmente previsto. Frank Rubio della NASA e i cosmonauti di Roscosmos Sergey Prokopyev e Dmitry Petelin sono partiti verso la Stazione Spaziale Internazionale a bordo di una navicella spaziale russa Soyuz il 21 settembre 2022.

Il trio sarebbe dovuto tornare a casa a marzo sulla stessa Soyuz, ma il veicolo, noto come MS-22, ha perso tutto il suo refrigerante dopo un apparente impatto di micrometeoroidi il mese scorso, rendendolo inadatto a trasportare astronauti se non in caso di emergenza. Quindi, l’agenzia russa Roscosmos ha deciso di lanciare una Soyuz senza equipaggio il 20 febbraio per riportare Rubio, Prokopyev e Petelin sulla Terra.

Tuttavia, la prossima Soyuz rimarrà attraccata alla ISS fino a quando il successore non sarà pronto a partire. Probabilmente ci vorrà un po’ di tempo, quindi la missione di Rubio, Prokopyev e Petelin potrebbe essere estesa, di parecchio.

“Il piano è che Frank, Dimitri e Sergey rimangano a bordo per molti altri mesi fino a quando non torneranno a casa, probabilmente a fine settembre,” ha dichiarato Dina Contella, operations integration manager della ISS, durante una conferenza stampa. “Stiamo esaminando i tempi esatti, ma, a questo punto, è in quel periodo che il veicolo dovrebbe rientrare“.

Se “fine settembre” significa qualche tempo dopo il 21 settembre, allora l’equipaggio dell’MS-22 finirà per rimanere in volo per un anno intero, qualcosa che nessun astronauta della NASA ha mai fatto.

Alcuni si sono avvicinati a questo record: ad esempio, Mark Vande Hei ha vissuto a bordo della stazione per 355 giorni tra aprile 2021 e aprile 2022. Scott Kelly e il cosmonauta Mikhail Kornienko hanno totalizzato 340 giorni nello Spazio tra marzo 2015 e marzo 2016 e Christina Koch è stata lontana dalla Terra per quasi 329 giorni, da aprile 2019 a febbraio 2020.

Di queste missioni, solo quella di Kelly e Kornienko avrebbe dovuto durare così a lungo, in quanto aveva lo scopo di raccogliere dati sugli effetti del volo spaziale di lunga durata sul corpo umano, per aiutare a pianificare future missioni con equipaggio su Marte.

Vande Hei e Koch hanno vissuto a bordo della ISS più a lungo del previsto a causa di problemi di programmazione.

Il personale biomedico della NASA e i pianificatori di missione stanno utilizzando i dati extra generati durante quei voli inaspettatamente lunghi e probabilmente studieranno Rubio, Prokopyev e Petelin con la stessa prospettiva e intensità.

Per quanto riguarda invece i cosmonauti russi, hanno vissuto abbondantemente oltre un anno al di fuori della Terra. Valery Polyakov detiene il record di durata per un singolo volo spaziale, accumulando 437 giorni consecutivi a bordo della vecchia stazione spaziale russa Mir nel 1994 e nel 1995.