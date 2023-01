Meteo Piemonte: pericolo valanghe moderato in quota

MeteoWeb

Dopo le deboli nevicate di inizio settimana che hanno apportato 10-20 centimetri circa sulle creste delle zone di confine dalle Alpi Cozie alle Alpi Lepontine, i venti intensi hanno rimaneggiato la neve recente e leggera formando accumuli in conche avvallamenti e dietro ai cambi di pendenza. Lo rende noto Arpa Piemonte. Questi accumuli sono generalmente instabili e suscettibili al passaggio del singolo sciatore, tuttavia sono di piccole dimensioni e perlopiù ben identificabili.

Sui settori meridionali in una fascia altitudinale compresa tra i 1600m e i 2000m circa è facile incontrare una crosta dura ghiacciata, insidiosa già su terreno poco inclinato, per cui occorre prestare attenzione al rischio di scivolamento e caduta. L’Arpa consiglia di “prestare attenzione alle temperature sotto zero che, associate alla ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, favoriranno la diminuzione della temperatura percepita”.

Il pericolo valanghe rimarrà compreso tra il 2 moderato in quota e l’1 debole. Solo sulle Alpi Lepontine Nord in quota rimarrà ancora il 3 marcato.