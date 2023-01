Maltempo Piemonte: precipita in auto per 70 metri a causa della neve nel Cuneese | FOTO

MeteoWeb

A causa della neve, con ogni probabilità, ha perso il controllo dell’auto ed è precipitato per una settantina di metri fuori strada prima di finire contro un albero. E’ accaduto a Venasca, nel Cuneese. Sul posto sono intervenuti i tecnici del Soccorso Alpino che hanno trovato il guidatore cosciente ma molto dolorante e ancora bloccato nell’abitacolo, in condizioni di leggera ipotermia.

Con il supporto dei Vigili del Fuoco, è stato aperto l’abitacolo ed estratto l’uomo che poi è stato caricato sulla barella e ricondotto sulla sede stradale utilizzando attrezzatura e tecniche alpinistiche. Poiché l’ambulanza non riusciva a raggiungere il luogo a causa della neve, i soccorritori hanno proceduto a piedi con la barella per un ulteriore tratto prima di consegnare l’uomo all’equipe sanitaria per le cure del caso.