Arrivano i Giorni della Merla, le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per oggi e domani

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per 28 e 29 gennaio 2023. Domani inizieranno i cosiddetti 3 “Giorni della Merla“, che, secondo la tradizione popolare, dovrebbero essere i più freddi dell’anno, un assunto che i dati climatologici hanno smentito più volte.

Fino alla mezzanotte di oggi, 28 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, addensamenti compatti sull’appennino e le aree pedemontane dell’Emilia-Romagna con deboli nevicate oltre i 500-600 metri, in esaurimento dalle ore serali. Sulle altre aree velature inizialmente estese e anche spesse che lasceranno gradualmente spazio ad ampi rasserenamenti. In serata il cielo tornerà nuovamente a coprirsi sul Triveneto.

Al Centro e Sardegna, molte nubi sulle regioni peninsulari con deboli piogge sparse e nevicate, oltre 700-800 metri sul versante Adriatico, intorno ai 1000 invece tra nord Lazio e settore meridionale di Toscana e Umbria.

Al Sud e Sicilia, cielo coperto su tutte le regioni con rovesci sparsi, qualche temporale e nevicate oltre i 1300-1500 metri per Calabria e Sicilia; piogge deboli e più isolate sulle altre aree. Dal pomeriggio parziali schiarite su nord Campania e Salento.

Temperature massime in rialzo per le pianure di Piemonte e Lombardia; senza apprezzabili variazioni sul resto del Paese.

Venti da deboli a moderati settentrionali al Centro-Sud, Liguria e litorali del nord Adriatico con locali rinforzi su questi ultimi e sulla Sardegna. Deboli variabili sul resto del Nord.

Per quanto riguarda i mari, saranno mossi Tirreno sud-orientale, Ionio settentrionale e basso Adriatico. Molto mossi gli altri bacini, temporaneamente agitati mare e canale di Sardegna, con moto ondoso in attenuazione per Tirreno sud-occidentale, stretto di Sicilia e basso Ionio.

Per domenica 29 gennaio 2023, il CNMCA prevede

Al Nord, condizioni di tempo stabile e soleggiato con al più qualche addensamento in mattinata sull’appennino romagnolo. Innocue velature in transito nel pomeriggio sulla parte centro orientale del settore.

Al Centro e Sardegna: molte nubi su Marche, Abruzzo, restanti rilievi appenninici e Sardegna con possibilità di occasionali piovaschi sulle Marche e qualche rovescio o temporale sulla zona orientale e settentrionale dell’isola fino al pomeriggio; decise schiarite in serata sull’isola e sulle Marche. Bel tempo sulle restanti aree.

Al Sud e Sicilia, bel tempo sulle aree tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria settentrionale mentre sul resto del meridione prevarranno condizioni di cielo molto nuvoloso con qualche piovasco su Molise, Puglia e Calabria ionica. Fenomeni più frequenti sono attesi sulla Sicilia, anche in forma di rovescio o temporale.

Temperature minime in calo sui rilievi friulani, Emilia Romagna, Lazio, Sardegna meridionale e Sicilia occidentale; in rialzo su Alpi, restante territorio sardo, bassa Campania, Calabria centromeridionale e rimanenti zone siciliane; massime in aumento sulla catena alpina, basso Piemonte, Liguria, appennino tosco-emiliano, Sardegna centromeridionale, bassa Calabria e Sicilia nordorientale; senza variazioni di rilievo sul resto d’Italia.

Venti deboli settentrionali sulla Liguria e nordorientali al Centro-Sud con locali rinforzi su Toscana ed estreme aree ioniche peninsulari; deboli di direzione variabile sul resto del settentrione.

Infine, per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi a mossi mar e canale di Sardegna e Ionio; generalmente mossi i restanti bacini con moto ondoso attenuazione sul mar Ligure.