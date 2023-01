Torna la neve: le Previsioni Meteo dell’Aeronautica Militare per i prossimi giorni

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare comunica le previsioni meteo per i prossimi giorni, da domani, l’ultimo dei 3 Giorni della Merla, passando per il 2 febbraio, giorno della Candelora, e fino a 5 febbraio.

Per la giornata di domani, 31 gennaio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord cielo generalmente sereno, con qualche locale banco di nebbia al primo mattino lungo il corso del Po e con parziali addensamenti tra notte, primo mattino e poi nuovamente in serata sulle alpi centrorientali.

Al Centro e Sardegna, sulle regioni peninsulari cielo sereno salvo locali addensamenti attesi al primo mattino su aree interne e appenniniche; dalla sera nubi in nuova intensificazione su Toscana centrosettentrionale, entroterra marchigiano ed Umbria orientale; sulla Sardegna molte nubi con locali e brevi piogge possibili fino a metà giornata sul settore ovest con nuvolosità solo in parziale diradamento dal pomeriggio.

Al Sud e Sicilia, molte nubi con deboli piogge e qualche isolato rovescio su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale, in miglioramento dal pomeriggio con ampie apertura, salvo persistenze fino a sera sulle relative aree dell’isola; ampio e prevalente soleggiamento sul resto del meridione, salvo locali addensamenti al primo mattino su aree appenniniche peninsulari e Sicilia centromeridionale.

Temperature minime in calo su tutto il settore alpino; in rialzo su basso Piemonte, Appennino emiliano-romagnolo, regioni centrali Sardegna compresa, Puglia, bassa Campania, Calabria, Sicilia occidentale e meridionale; stazionarie sul resto del Paese; massime in calo su Trentino-Alto Adige e settori Nord di Lombardia, Veneto e Friuli-Venezia Giulia; stazionarie su Valle d’Aosta, pianure veneta e lombarda, Marche, entroterra abruzzese e molisano, Puglia centromeridionale, Basilicata, Calabria centrorientale ed isole maggiori; in aumento sul restante territorio.

Venti moderati settentrionali su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia; deboli variabili altrove ancora con decisi rinforzi da nord attesi fino a metà giornata sui crinali alpini confinali e sulla Sardegna.

Per quanto riguarda i mari, saranno da molto mossi ad agitati canale di Sardegna, stretto di Sicilia, Ionio e mar di Sardegna, localmente molto agitato quest’ultimo al largo fino al tardo mattino; molto mosso il basso Adriatico; da mossi a molto mossi fino a sera Tirreno ed Adriatico centrali; mosso il mar Ligure con moto ondoso in attenuazione sottocosta dalla serata; poco mossi tirreno ed adriatico settentrionali.

Per mercoledì 1° febbraio 2023, il CNMCA prevede:

Al Nord, nubi a tratti compatte su Liguria ed aree alpine confinali con qualche fiocco di neve a fine giornata sulle relative creste altoatesine; cielo sereno sul resto del Nord, salvo passaggi di innocue nubi medio-alte sulle restanti zone di Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia, nonché sul Veneto settentrionale; dopo il tramonto formazione di foschie dense e nebbie sulla pianura padana.

Al Centro e Sardegna, copertura bassa e stratiforme sempre più estesa e consistente su Sardegna, Toscana, Umbria, Lazio ed entroterra abruzzese, ma in un contesto generalmente asciutto; più soleggiato sulle Marche e lungo le coste abruzzesi.

Al Sud e Sicilia, nuvolosità medio-bassa in sensibile aumento su Campania, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia occidentale, con lievi piogge attese su quest’ultima dal pomeriggio/sera; bel tempo sul resto del meridione.

Temperature minime in flessione sui rilievi alpini piemontesi settentrionali, Molise, Puglia, Calabria ed isole maggiori; senza variazioni di rilievo su val padana, bassa Toscana, Umbria nord Lazio e rimanente meridione; in tenue rialzo sul resto d’Italia; massime in aumento su Piemonte orientale, Lombardia, Trentino-Alto Adige, regioni centromeridionali adriatiche, Basilicata, Calabria ionica e Sicilia settentrionale; stazionarie sul resto del Paese.

Venti deboli di maestrale sulla Sardegna e meridionali sulla Sicilia occidentale; deboli di direzione variabile sul resto della nazione con locali rinforzi settentrionali sulle aree alpine confinali e su quelle ioniche fino al pomeriggio.

Per quanto riguarda i mari, saranno molto mossi il canale ed il mar di Sardegna, quest’ultimo con moto ondoso in ulteriore intensificazione al largo dal pomeriggio; da mossi a molto mossi stretto di Sicilia e Ionio; – mosso il basso Tirreno; poco mosso l’Adriatico; da poco mossi a mossi i restanti bacini.

Giovedì 2 molte nubi sulle aree alpine centrorientali con nevicate diffuse sui relativi rilievi di Lombardia e Alto-Adige oltre i 700-800 metri; nuvolosità a tratti estesa sulle altre zone di Lombardia, Triveneto, Emilia-Romagna ed al meridione con lievi precipitazioni attese su puglia, bassa Calabria e nord Sicilia; più soleggiato sul resto del Paese con addensamenti maggiori attesi al mattino su levante ligure, centro tirrenico, Umbria e Sardegna.

Venerdì 3 ancora lievi nevicate sui rilievi altoatesini e piogge e qualche sporadico rovescio su puglia, Calabria ionica, Sicilia orientale e settentrionale, ma in generale e deciso miglioramento dal pomeriggio; bel tempo sul resto d’Italia.

Sabato 4 condizioni di tempo stabile e ben soleggiato, salvo formazioni nebbiose attese al primo mattino e dopo il tramonto sulla pianura padana; tendenza ad aumento delle nubi basse nella giornata di sabato su Liguria, Toscana e Sardegna, in estensione domenica 5 anche alle altre regioni tirreniche.