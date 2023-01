Previsioni Meteo, conferme sul GELO in arrivo a Febbraio: 10 giorni consecutivi di NEVE sull’Italia

MeteoWeb

Febbraio inizia con un breve periodo di transizione meteorologica sull’Italia: l’Anticiclone delle Azzorre conquisterà gran parte del Paese avanzando da ovest e determinando un diffuso miglioramento del tempo con un deciso aumento delle temperature tra Giovedì 2, Venerdì 3 e probabilmente anche Sabato 4 Febbraio. La colonnina di mercurio supererà i +20°C in modo particolare in Sardegna, la Regione più calda perchè maggiormente esposta per posizione geografica alle calde correnti anticicloniche provenienti dalla penisola Iberica.

Questa parentesi mite e gradevole, però, sarà soltanto illusoria. Lo abbiamo già scritto nei giorni scorsi: chi parla di “inverno finito” per un giorno o due dal clima gradevole nel cuore del Mediterraneo a inizio febbraio non fa altro che blaterare fandonie. Quest’anno l’inverno è iniziato tardissimo, dopo metà Gennaio, e si prolungherà fino a primavera inoltrata. Febbraio sarà un mese particolarmente freddo e nevoso, e infatti la situazione cambierà già Domenica 5 Febbraio con un primo calo delle temperature nelle Regioni adriatiche e al Sud, coinvolte in un’intensa irruzione artica in discesa dall’Europa orientale ai Balcani.

Sarà la più intensa ondata di gelo della stagione in Polonia, Bielorussia, Ucraina, Romania, Moldavia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria, Ungheria, e poi via via anche il resto dei Balcani, la Bulgaria, la Grecia e la Turchia. Nelle prime ore l’Italia rimarrà ai margini del freddo più intenso, che determinerà grandi tormente di neve in Ucraina, Moldavia, Romania, Bulgaria, Grecia e Turchia, ma già Lunedì 6 Febbraio sul mar Tirreno nascerà un minimo di bassa pressione che alimenterà forte maltempo in tutto il Paese con temperature in picchiata su tutto il Centro/Nord. Il ciclone sul Tirreno stazionerà a lungo sull’Italia alimentando gelide correnti nord/orientali sul nostro Paese, in modo particolare sul Nord Italia.

E’ ancora prematuro intuire l’esatto posizionamento del minimo barico e quindi i conseguenti dettagli sulle zone più colpite da freddo e maltempo: basterebbe uno “shift” di poche centinaia di chilometri che la situazione si capovolgerebbe tra Nord e Sud o viceversa. Ma in ogni caso, secondo tutti gli ultimi aggiornamenti dei modelli, per l’Italia da Lunedì 6 si prospettano dieci giorni consecutivi di freddo intenso neve forte, localmente fin in pianura o a quote molto basse nelle aree più esposte al gelo, che al momento sono il Nord Italia e le Regioni Adriatiche. Ma il maltempo interesserebbe tutto il Paese, con nevicate abbondanti fino a bassa quota anche su tutte le altre Regioni.

La neve cadrà ancora copiosa su Slovenia e Croazia, già colpite dalle intense e abbondanti nevicate delle ultime settimane.

Su MeteoWeb seguiranno aggiornamento per aggiornamento nuovi articoli con tutti i dettagli sull’evoluzione. Intanto per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: