Previsioni Meteo Lombardia: cielo sereno con venti in rinforzo

MeteoWeb

“Oggi rinforzo dei venti a tutte le quote per un intenso flusso settentrionale. Domani, mercoledì, temporanea rimonta anticiclonica. Giovedì il rapido transito di un’onda depressionaria determinerà fino al mattino tempo debolmente instabile. A seguire, il flusso in quota si manterrà per lo più da ovest, favorendo giornate in montagna per lo più poco nuvolose, in Pianura invece nuvolosità bassa con foschie e nebbie“: queste le previsioni meteo per la Lombardia, così come riportate nel consueto bollettino di Arpa regionale.

Domani velato o nuvoloso per nubi a media-alta quota; nel pomeriggio-sera temporaneo aumento della nuvolosità da ovest a est.

Precipitazioni: verso sera deboli sparse, più probabili su Alpi di confine e settori centro-orientali. Limite neve oltre 1500 metri.

Temperature: minime e massime in calo. In pianura minime tra -2 e 0°C, massime tra 8 e 10°C.

Zero termico: attorno a 1800-2000 metri sui rilievi settentrionali, oltre 2400 metri sui restanti settori. In abbassamento in serata.

Venti: in montagna e nelle valli da deboli a localmente moderati: da ovest nordovest sui settori alpini, da ovest sudovest su Appennino; in pianura deboli occidentali.