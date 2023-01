Le Previsioni Meteo mensili dell’Aeronautica Militare: la tendenza fino al 5 febbraio

MeteoWeb

Il Centro Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica (CNMCA) dell’Aeronautica Militare ha pubblicato le previsioni meteo mensili per l’Italia. Ecco la tendenza delineata fino al 5 febbraio.

9 – 15 Gennaio 2023

Nella prima settimana la prevalenza di un flusso nord occidentale sull’intera penisola permetterà il transito di modesti disturbi che alimenteranno la piovosità in particolar modo sulle regioni occidentali dove i valori cumulati risulteranno superiori ai valori medi del periodo mentre per la maggior parte della penisola non si avrà una particolare variazione peggiorativa. Dal punto di vista delle temperature, invece, il flusso sud occidentale al suolo contribuirà a far persistere valori in prevalenza superiori alle medie climatiche.

16 – 22 Gennaio 2023

Nella seconda settimana permane una curvatura ciclonica che sarà garante del transito di disturbi atmosferici con più frequenza tali da rispettare appieno la statistica del periodo relativamente alle precipitazioni ma che, seppur responsabili anche di un calo termico, i valori delle temperature non rientreranno del tutto nel range del periodo.

23 – 29 Gennaio 2023

Nella terza settimana sembra prevalere una modesta incertezza relativamente alla configurazione barica sulle aree più occidentali dove la modellistica evidenzia parimenti da un lato la persistenza di una saccatura e dall’altro lato la probabile rimonta del geopotenziale con il consolidamento di un promontorio. Incertezza che, ad ogni modo, non lascia intravedere particolari variazioni rispetto alle precipitazioni e temperature confermando il trend della settimana precedente.

30 Gennaio – 5 Febbraio 2023

Nell’ultima settimana non sono attese particolari variazioni relativamente alla configurazione barica, caratterizzata ancora da una curvatura mediamente ciclonica che, mentre da un lato non produrrà variazioni nel campo delle precipitazioni rispetto alla settimana precedente, dal punto di vista del quadro termico, invece, assesterà una ulteriore lieve riduzione tale da riportare i valori termici in linea con la media del periodo.