Previsioni Meteo: neve in Trentino da stanotte, accumuli fino mezzo metro

MeteoWeb

A partire da stanotte sono previste nevicate in Trentino: i fiocchi sono attesi soprattutto nei settori orientali dove gli accumuli potrebbero variare tra i 25 e i 50 cm al di sopra dei 700 metri. E’ quanto comunica MeteoTrentino, sottolineando che “la neve, tra i 10 e i 15 cm, è attesa anche in Valsugana e a Sud di Trento“.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: