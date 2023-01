Previsioni Meteo Valle d’Aosta: tempo stabile, soleggiato e ventoso

MeteoWeb

“La circolazione a grande scala sarà caratterizzata per tutta la settimana dalla presenza sulla regione alpina di correnti intense in quota nordoccidentali, molto intense ed umide nella giornata di giovedì. Il tempo sulla nostra regione sarà stabile, soleggiato e ventoso, tranne giovedì, con qualche fiocco di neve sulla dorsale alpina settentrionale e nuvolosità irregolare“: lo riporta il servizio meteo regionale della Valle d’Aosta.

Domani cielo generalmente sereno. Dal tardo pomeriggio passaggi di nubi medio-alte sino a cielo poco nuvoloso.

Temperature: nelle valli minime in aumento per favonio, massime stazionarie od in lieve calo. In montagna in calo, specie le minime.

Pressione: in aumento.

Venti: 3000 m forti da NW, a tratti in attenuazione sino a moderati. Sulle testate vallive, specie quelle settentrionali, da NW moderati, forti a tratti; nelle valli da W-NW moderati, a carattere di favonio.