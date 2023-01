Previsioni Meteo Veneto: pressione in aumento e gelate diffuse

MeteoWeb

“Sul Mediterraneo centro-meridionale insiste un nucleo depressionario che continua a far affluire correnti dai quadranti orientali sulla regione. La pressione in aumento garantisce sulla nostra regione giornate stabili e in prevalenza soleggiate, seppur con fasi di nuvolosità di passaggio, specie sabato. Le temperature minime tenderanno a portarsi sotto lo zero anche in pianura, con diffuse gelate. La costa sarà interessata da venti di Bora almeno fino alla mattinata di domenica, a tratti anche forte sui settori meridionali. Da lunedì permarranno condizioni di stabilità, ma con aumento della ventilazione, specie in quota, dove i venti rinforzeranno dai quadranti settentrionali, con probabile Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana“: queste le previsioni meteo per il Veneto, contenute nel consueto bollettino elaborato dagli esperti Arpav.

Oggi inizialmente sereno o al più poco nuvoloso sui settori centro-orientali e settentrionali, altrove insisteranno nubi medio-basse alternate a schiarite, anche ampie. In seguito tendenza ad aumento della nuvolosità alta. Temperature massime stazionarie in pianura, in ulteriore calo sulle zone montane. Bora tesa sulla costa, a tratti forte sui settori meridionali; nell’entroterra venti deboli, a tratti moderati, di direzione variabile. In quota deboli/moderati da nord-est.

Domani al mattino parzialmente nuvoloso per passaggi di nubi medio-alte, poi tendenza a diminuzione della nuvolosità.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni in pianura. Sulle zone montane minime in lieve aumento nelle valli, stazionarie in quota; massime stazionarie.

Venti: Bora moderata, a tratti tesa sulla costa, nell’entroterra della pianura deboli di direzione variabile. In quota venti moderati da nord-est, a tratti tesi in alta quota.

Mare: Mosso.

Domenica 29 tempo stabile e in prevalenza ben soleggiato, con aria tersa ed ottima visibilità. A fine giornata ingresso di sottili nubi alte.

Precipitazioni: Assenti.

Temperature: Senza notevoli variazioni in pianura; in lieve aumento in quota, in diminuzione nella valli salvo stazionarietà delle massime.

Venti: Sulla costa fino al mattino Bora moderata/tesa, poi venti in attenuazione e rotazione da ovest; nell’entroterra deboli di direzione variabile. In quota venti moderati da nord-est, a tratti tesi sulle cime più alte, fino al mattino, poi in attenuazione e in rotazione da nord.

Mare: Da mosso a poco mosso.

Lunedì 30 cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, salvo iniziali nebbie sparse. Sulle zone montane da poco nuvoloso a parzialmente nuvoloso sulle Dolomiti più settentrionali, dove sarà possibile della neve burrascosa sui settori di confine. Temperature minime in calo in pianura con diffuse gelate, altrove in aumento localmente anche sensibile per Foehn; massime stazionarie in pianura, in aumento su zone montane e pedemontane. Venti in quota da nord-ovest in rinforzo fino a risultare forti nel pomeriggio/sera; probabili episodi di Foehn in qualche fondovalle e localmente sulla Pedemontana e parte della pianura meridionale.

Martedì 31 permangono condizioni di stabilità con giornata in prevalenza soleggiata; nelle ore più fredde saranno possibili riduzioni della visibilità in pianura. Temperature minime senza notevoli variazioni, massime in aumento; stazionarie in quota. I venti in quota permarranno da nord-ovest tesi/a tratti forti.