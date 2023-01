I prezzi del petrolio scendono a causa delle preoccupazioni per l’economia globale

MeteoWeb

Il petrolio è sceso bruscamente oggi dopo il crollo della sessione precedente, appesantito dai timori sulla domanda derivanti dallo stato dell’economia globale e dall’aumento dei casi di Covid in Cina. I futures sul Brent sono scesi di 3,53 dollari a 78,57 dollari al barile per una perdita del 4,3% entro le 16:39 GMT. Il greggio statunitense è sceso di 3,37 dollari, o del 4,4%, a 73,56 dollari.

“Le preoccupazioni per lo stato dell’economia globale sono al centro delle menti dei trader e rimarranno tali per il prossimo futuro”, ha affermato Stephen Brennock, analista di PVM Oil. Il capo del Fondo monetario internazionale ha avvertito che gran parte dell’economia globale affronterà un anno difficile nel 2023 perché l’attività si sta indebolendo in tutti e tre i principali motori della crescita globale, Stati Uniti, Europa e Cina.

L’umore degli investitori, già depresso dalla recrudescenza della pandemia di Covid in Cina, è ulteriormente peggiorato con l’indice Pmi manifatturiero statunitense che a dicembre è risultato in diminuzione per il secondo mese consecutivo.