Ciclone record, Romagna devastata per alta marea mai vista prima da Ravenna a Rimini | FOTO

Forte vento e mare agitato sulle coste emiliano-romagnole. A Ravenna il picco di alta marea, che si è verificato intorno alle 11, insieme all’intensificarsi del vento da nord-est, ha provocato allagamenti in varie aree costiere. L’acqua, che nelle ultime ore si è alzata di 2,5 metri, ha raggiunto Lido Adriano, alla fine di viale Virgilio e in viale Petrarca e a Lido di Dante, dove i Vigili del Fuoco hanno soccorso alcuni animali. L’innalzamento del livello del mare ha anche reso necessario chiudere il ponte sullo scolo Lama in via Trieste e la Polizia locale, al lavoro con i Vigili del Fuoco, ha dirottato il traffico verso via Medea.

Anche nel Riminese, a Viserba, è stato chiuso per allagamento il sottopasso di via Genghini e bloccato l’accesso al Parco Marecchia. Sotto osservazione il letto del fiume Mavone, nella zona del Borgo dei ciliegi a Vergiano, che arrivato al massimo della sua portata ed è costantemente monitorato da una squadra della Protezione Civile. Al lavoro anche personale della Polizia locale, Vigili del Fuoco, tecnici del Comune e di Anthea. Anche il traffico cittadino è andato in tilt in alcune aree della città.

Sono oltre 200 gli interventi di soccorso dei Vigili del Fuoco dei comandi di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna a causa delle precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, sulle province romagnole.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto: