Maltempo, sospiro di sollievo per Senigallia: il livello del Misa si abbassa

Dopo ore di preoccupazione, Senigallia tira un sospiro di sollievo: il livello del fiume Misa sta iniziando ad abbassarsi sensibilmente dopo la piena, ha smesso di piovere ed è spuntato anche il sole. La viabilità delle arterie stradali precedentemente chiuse in adozione delle misure di prevenzione è stata ripristinata e tutte le attività possono riprendere regolarmente: dagli gli esercizi commerciali ai luoghi della cultura. Domani le lezioni scolastiche si svolgeranno regolarmente.

Il Sindaco Massimo Olivetti ha ringraziato i cittadini per la comprensione dimostrata in questi due ultimi giorni e anche “le forze di Polizia, i vigili del fuoco, la Croce Rossa, la Caritas, i volontari e i dipendenti comunali che hanno saputo, come sempre, affrontare le criticità con professionalità e dedizione“.

