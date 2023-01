Maltempo, allerta a Senigallia: il fiume Misa sfiora i ponti, oltre i limiti di sicurezza | VIDEO

MeteoWeb

In transito la piena del fiume Misa nel centro di Senigallia: il livello dell’acqua sfiora i ponti e trasporta verso il mare detriti e tronchi di alberi, uno dei quali si è incastrato sotto il ponte Garibaldi, che collega 2 quartieri del centro cittadino e che è stato chiuso dopo l’alluvione del 15 settembre dello scorso anno. Al momento non sono segnalate esondazioni.

“Il picco di piena sta interessando il tratto di fiume che attraversa la città. Il decorso è molto lento e stabile. Saranno necessarie almeno due ore affinché il deflusso riesca a riportare il livello idrometrico del fiume Misa nei limiti di sicurezza,” ha precisato il Comune di Senigallia chiedendo ai cittadini di “allontanarsi dagli argini” e raccomando alla popolazione di “evitare gli spostamenti e salire ai piani alti“.

È stata “predisposta la chiusura della S.S.16 da Via Zanella alla rotatoria del Ciarnin. Per chi proviene da sud, all’altezza della rotatoria del Ciarnin, il traffico è deviato sulla complanare. Per chi proviene da nord, all’altezza della rotatoria di Via Berardinelli, il traffico è deviato sulla complanare. Chiuso il Ponte Portone e chiuso Viale Leopardi.La strada Provinciale Arceviese è chiusa nel tratto ricompreso nel Comune di Senigallia,” informa il Comune di Senigallia. “Il casello autostradale sia in entrata che in uscita è chiuso. Per raggiungere l’ospedale si consiglia il percorso alternativo della complanare. Per raggiungere le località interne utilizzare la strada Provinciale Corinaldese“.

“Sta passando ora la piena in centro. Fortunatamente, al momento, non ci sono particolari criticità, ma abbiamo temuto molto anche stavolta“: lo ha dichiarato all’Adnkronos il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti. “Ieri abbiamo aperto il ‘Coc’, centro operativo, sulla base dell’allerta arancione“, “la situazione è sotto controllo“.

Senigallia, il transito della piena del Misa

Fiume Misa osservato speciale a Senigallia

***AGGIORNAMENTO***