Non solo il satellite della NASA, in caduta sulla Terra anche un frammento del razzo Delta 2

Il solo il satellite ERBS (Earth Radiation Budget Satellite) della NASA, un altro detrito spaziale sta candendo verso la Terra in queste ore: si tratta di un frammento del razzo americano Delta 2, che il 21 novembre 2000 aveva portato in orbita 3 satelliti. Secondo i calcoli dell’azienda californiana Aerospace Corporation, continuamente aggiornati, il rientro in atmosfera di ERBS è previsto alle 04:49 ora italiana del 9 gennaio (con un margine di più o meno 13 ore), mentre il frammento del razzo Delta 2 dovrebbe precederlo di alcune ore, attualmente previsto alle 20:45 ora italiana di oggi (con un margine di più o meno 11 ore).

Il razzo Delta 2 è lanciato il 21 novembre 2000 dalla base californiana di Vandenberg: aveva portato in orbita il satellite scientifico per l’osservazione della Terra Eo1 (Earth Observing-1) della NASA, il satellite argentino Sc-C (Satelite de Aplicanciones Cientificas-C) e il nanosatellite svedese Munin.