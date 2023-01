Satelliti e robot contro il caro prezzi

MeteoWeb

Contro il caro prezzi spinto dalla guerra in Ucraina e dai cambiamenti climatici, arrivano satelliti e robot per aumentare le rese agricole e ridurre il consumo di carburanti, acqua, fertilizzanti. L’appuntamento con il primo orto 4.0 è nello stand della Coldiretti alla Fieragricola Tech di Verona dedicata alle nuove tecnologie green in campi e stalle per una agricoltura in grado di affrontare gli sconvolgimenti sui mercati mondiali e spingere l’Italia verso l’autosufficienza alimentare.

All’inaugurazione mercoledì 1° febbraio alle ore 9.00 presso il Palaexpo – stand C4 sarà presente il presidente della Coldiretti Ettore Prandini, rappresentanti di Consorzi agrari d’Italia ed esperti di Coldiretti per conoscere le nuove tecnologie per coltivare i terreni, affrontare i cambiamenti climatici e combattere l’assedio dei parassiti in campi, serre e orti.

Per l’occasione verrà diffuso l’esclusivo report di Coldiretti su “Agritech 2022, il futuro del cibo” con dati e analisi sulle innovazioni tecnologiche al servizio di agricoltori e consumatori per migliorare le produzioni, difendere la sovranità alimentare nazionale e garantire le forniture alimentari di qualità alle famiglie italiane anche con le opportunità offerte dal Pnrr.

Ad aprire Fieragricola Tech è l’incontro “Agricoltura è innovazione” in programma alle ore 9.30 di mercoledì 1° febbraio nella Sala Gialla al secondo piano del Palaexpo con la partecipazione del Presidente Prandini e del Presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Dopo l’introduzione del Segretario Generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo, sono previsti tra gli altri gli interventi di Gianluca Lelli (Amministratore Delegato Consorzi Agrari d’Italia), Francesco Pugliese (Direttore Area R&S Bonifiche Ferraresi), Amleto Elia (Robotic Perception).