Paleontologia: scoperto antico coccodrillo marino sulla Jurassic Coast

Una recente ricerca ha scoperto un nuovo talattosuchiano, antica “sorella” degli antenati dei moderni coccodrilli. La scoperta di Turnersuchus hingleyae segue un’impressionante scoperta di fossili sulla Jurassic Coast, nel Dorset, nel Regno Unito. Tra questi anche parte della testa, spina dorsale e arti degli antichi animali.

La scoperta presso la Charmouth Mudstone Formation è considerata eccezionale perché Turnersuchus è l’unico talattosuchiano completo della sua epoca ad essere giunto fino ad oggi. L’esemplarre risale al primo Giurassico, periodo Pliensbachiano, ovvero circa 185 milioni di anni fa. Pubblicato nel Journal of Vertebrate Paleontology, gli esperti affermano che la scoperta di questo nuovo predatore aiuta a colmare una lacuna nella documentazione sui fossili. I talattosuchi, con altri coccodrilli, dovrebbero aver avuto origine intorno alla fine del periodo Triassico. Si parla dunque di un’epoca risalente a circa 15 milioni anni più indietro nel tempo rispetto a quando visse Turnersuchus.

Il coccodrillo marino potrebbe essere il primo di una lunga serie

“Ora dovremmo aspettarci di trovare più talattosuchi della stessa età di Turnersuchus e anche più anziani“. Lo ha spiegato il coautore Dr. Eric Wilberg, Professore assistente del Dipartimento di Scienze anatomiche, presso la Stony Brook University. “In effetti, durante la pubblicazione del nostro articolo, è stato pubblicato un altro articolo che descrive un teschio talattosuchiano scoperto nel tetto di una grotta in Marocco dall’Hettangian/Sinemurian (i periodi di tempo precedenti al Pliensbachian dove è stato trovato Turnersuchus ), che conferma questa idea. Mi aspetto che continueremo a trovare altri talattosuchiani più anziani e i loro parenti. Le nostre analisi suggeriscono che i talattosuchi probabilmente apparvero per la prima volta nel Triassico e sopravvissero all’estinzione di massa della fine del Triassico“.

Tuttavia, nessuno scavo ha ancora trovato talattosuchi nelle rocce del Triassico. Ciò significa che esiste un lignaggio fantasma. Si tratta di un periodo durante il quale un gruppo deve essere esistito, ma non sono stati ancora recuperate prove fossili. Fino alla scoperta di Turnersuchus, questo lignaggio fantasma si estendeva dalla fine del Triassico fino al Toarciano, nel Giurassico. “Ma ora possiamo ridurre il lignaggio fantasma di qualche milione di anni” afferma il team di esperti.

I talattosuchi

I talattosuchi sono indicati colloquialmente come “coccodrilli marini“, nonostante non siano membri dei Crocodylia, ma sono lontani parenti. Alcuni talattosuchi si sono adattati molto bene alla vita negli oceani, con arti corti modificati in pinne, una pinna caudale simile a uno squalo, ghiandole saline e potenzialmente la capacità di partorire animai vivi e non uova.

Gli esemplari della specie avevano finestre sopratemporali particolarmente grandi, una regione del cranio che ospitava i muscoli della mascella. Ciò suggerisce che possedessero muscoli della mascella allargati che probabilmente consentivano morsi veloci. La maggior parte delle loro probabili prede erano pesci o cefalopodi in rapido movimento. È anche possibile, proprio come nei coccodrilli moderni, che la regione sopratemporale di Turnersuchus avesse una funzione termoregolatrice. Serviva dunque per aiutare a tamponare la temperatura cerebrale.

Il suo nome deriva da coloro che hanno scoperto e donato l’esemplare al Lyme Regis Museum: Paul Turner e Lizzie Hingley che hanno scoperto il fossile nel 2017. La desinenza “suchus” è la forma latinizzata di “soukhos“, nome greco per coccodrillo. L’esemplare è attualmente in mostra al Lyme Regis Museum, nel Dorset, in Inghilterra.